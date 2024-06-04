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Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал весенний спад команды

Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал весенний спад команды
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев высказался о неудачной игре команды в весенней части сезона-2023/2024.

«Вопрос, наверное, больше к тренерскому штабу, почему во второй части сезона не удалось стабильно набрать очки. Как говорит Игорь Витальевич, нам не хватило глубины состава, где-то чуть-чуть удачи», — сказал Вадим Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Никульниковым.

Самарские «Крылья Советов» за 30 туров чемпионата России по футболу в прошлом сезоне записали на свой счёт 41 очко. Подопечные Игоря Осинькина заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

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