Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из «Монако»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о возможном уходе из французского клуба.

«Эксперты говорят, что пора двигаться дальше? Меня всё полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причём это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причём лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.