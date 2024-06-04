Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины на Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Sports оценил перспективы сборной Украины по футболу на чемпионате Европы — 2024. Так, по мнению искусственного интеллекта, c вероятностью в 69,4% украинская национальная команда сможет выйти из группы.

До четвертьфинала украинцы могут добраться с вероятностью в 26%, а до полуфинала — в 9,4%. Шансы на выход сборной Украины в финал континентального первенства составляют 3,1%, а вероятность победы в турнире — всего 1%.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.