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Дюков: уровень российского футбола сохраняется, деградации не вижу

Дюков: уровень российского футбола сохраняется, деградации не вижу
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Вы в своём отчёте на конференции практически не говорили о профессиональном футболе. На ваш взгляд, уровень РПЛ понизился или повысился?
— Чтобы ответить на этот вопрос объективно, нужно играть международные матчи. Те матчи, которые наши клубы проводят, говорят о том, что уровень нам сохранять удаётся. Конечно, матчей наши клубы проводят немного, но, тем не менее, если брать и матчи сборной против Сербии и Камеруна, а также матчи юношеских сборных, то мы видим, что мы конкурентоспособны. Деградации точно не вижу, — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, чемпионом России по итогам сезона-2023/2024 стал санкт-петербургский «Зенита». Отметим, что с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.

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