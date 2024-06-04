В «Крыльях Советов» заявили, что рассмотрят вариант с арендой Салтыкова из «Локомотива»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что в клубе рассмотрят вариант с арендой 19-летнего форварда Никиты Салтыкова из «Локомотива». Напомним, футболист принадлежал самарцам с февраля 2022 года.

«Крыльям» будет интересно рассмотреть аренду Салтыкова из «Локомотива», если такая возможность будет», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца минувшего сезона Салтыков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

В сезоне-2023/2024 19-летний футболист принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.