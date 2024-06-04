Председатель правления «Баварии» Румменигге высказался о назначении Компани

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении на пост главного тренера мюнхенской команды Венсана Компани.

«Я желаю ему всяческих успехов, потому что один год без титула в «Баварии» — это слишком много. Я думаю, что он представляет правильную философию. Я спрашивал Хосепа Гвардиолу, у которого он долгое время был игроком. Он сказал, что убеждён в том, что это интересный тренер. Не стоит забывать, что «Бавария» играет в относительно атакующий и доминирующий футбол. Именно эту философию он и представляет», — приводит слова Румменигге RTBF.

Напомним, о назначении Компани главным тренером «Бавария» объявила 29 мая. Заработная плата специалиста составит € 7–9 млн в год с учётом потенциальных надбавок. 38-летний бельгиец подписал соглашение с мюнхенской командой до лета 2027 года, «Бёрнли» получит около € 12 млн за выкуп контракта специалиста.