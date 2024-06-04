Червиченко: возможно, ЦСКА больше нравится Игнашевич, чем Федотов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу увольнения Владимира Федотова с должности главного тренера ЦСКА.

«Понятия не имею, насколько логично решение уволить Федотова. Это вопрос к руководству. Но шестое место в РПЛ, отсутствие в финале Кубка России — наверное, армейцы хотят что-то выигрывать в сезоне. Возможно, у них есть другая замена. Вполне возможно, что им больше нравится Игнашевич.

Мы не знаем, что творится внутри команды. Может, Федотов требует усиления, а ему не могут дать новых игроков. Когда мы не знаем материалов происходящего внутри, можем только строить догадки», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.