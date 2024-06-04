Суперкомпьютер оценил шансы Роналду выиграть второй Евро в карьере в 39 лет

Суперкомпьютер Opta оценил шансы 39-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграть второй Евро в карьере.

Шансы Португалии на победу на чемпионате Европы — 2024 Opta оценивает в 9,2%. Фаворитом статистическое агентство считает сборную Англии (19,9%). Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Португалии начнёт свой путь на турнире с группы F. Соперниками команды Роберто Мартинеса станут национальные команды Турции, Грузии и Чехии. Отметим, что сборная Португалии выиграла Евро-2016.