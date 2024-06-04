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Червиченко: и у Николича, и у Игнашевича может неплохо получиться в ЦСКА

Червиченко: и у Николича, и у Игнашевича может неплохо получиться в ЦСКА
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слухи о том, что на пост главного тренера московского ПФК ЦСКА могут быть назначены Марко Николич или Сергей Игнашевич.

«И Николич, и Игнашевич хорошо себя проявили. Игнашевичу более понятна внутренняя кухня ЦСКА — всё-таки он столько лет проиграл и считается армейским игроком. Что касается Николича, то у него группа сопровождения, которой не очень-то дадут развернуться в ЦСКА. Там обычно не дают гулять по буфету. Не факт, что ему там будет комфортно. Но у обоих тренеров может неплохо получиться в ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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