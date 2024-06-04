Максим Боков высказался об отставке Владимира Федотова из ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался по поводу увольнения Владимира Федотова с должности главного тренера армейцев.

«Руководство ставило цели и задачи. Понятно, что ЦСКА всегда нацелен только на первые места и кубки. ЦСКА не принимает скорых решений. Мне кажется, это обдуманный шаг. Чтобы сделать какой-то шаг, клуб взвешивает все за и против. Такое решение — оно есть и есть», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Ранее Федотов возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

Сообщалось, что красно-синих возглавит экс-тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который расторг свой контракт с эмиратским клубом «Шабаб Аль-Ахли».

Напомним, московский ЦСКА завершил сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков по итогам 30 туров.