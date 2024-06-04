Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Боков высказался об отставке Владимира Федотова из ЦСКА

Максим Боков высказался об отставке Владимира Федотова из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался по поводу увольнения Владимира Федотова с должности главного тренера армейцев.

«Руководство ставило цели и задачи. Понятно, что ЦСКА всегда нацелен только на первые места и кубки. ЦСКА не принимает скорых решений. Мне кажется, это обдуманный шаг. Чтобы сделать какой-то шаг, клуб взвешивает все за и против. Такое решение — оно есть и есть», — сказал Боков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. Ранее Федотов возглавлял «Сочи» и «Оренбург».

Сообщалось, что красно-синих возглавит экс-тренер московского «Локомотива» Марко Николич, который расторг свой контракт с эмиратским клубом «Шабаб Аль-Ахли».

Напомним, московский ЦСКА завершил сезон-2023/2024 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на шестом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков по итогам 30 туров.

Материалы по теме
Фото
В ЦСКА обратились к Владимиру Федотову после его увольнения из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android