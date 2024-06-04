Александр Головин прилетел в Россию и посетил тренажёрный зал в Новокузнецке

Атакующий полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прилетел в Россию и посетил тренажёрный зал в Новокузнецке, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Фото: Андрей Гуров, «Чемпионат»

Напомним, полузащитник не получил вызов в сборную России на июньский учебно-тренировочный сбор, так как продолжает своё восстановление после травмы.

Головин — воспитанник академии ЦСКА. К французскому клубу российский полузащитник присоединился летом 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах «Монако» во всех турнирах. Российский полузащитник забил шесть голов и записал на свой счёт шесть результативных передач. «Монако» по итогам сезона-2023/2024 французской Лиги 1 финишировал на втором месте в турнирной таблице, набрав 67 очков.