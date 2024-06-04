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Мбаппе получит от «Реала» подписной бонус в размере € 150 млн

Мбаппе получит от «Реала» подписной бонус в размере € 150 млн
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Нападающий Килиан Мбаппе получит подписной бонус от мадридского «Реала» в размере € 150 млн, сообщает британское онлайн-издание The Telegraph.

По информации источника, деньги французу «Реал» выплатит в течение пяти лет контракта. Напомним, накануне, 3 июня, «сливочные» официально объявили о переходе Мбаппе. Килиан подписал с «Реалом» контракт, рассчитанный до 2029 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

«Реал» по итогам сезона-2023/2024 стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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