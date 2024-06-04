В агентстве игрока «Балтики» Козлова отреагировали на интерес со стороны «Краснодара»

В агентстве полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова InFootball отреагировали на интерес к игроку со стороны «Краснодара».

«Данила провёл качественный период в «Балтике», здорово себя проявил, хотя и не удалось сохранить команду в РПЛ.

Интерес к нему присутствует от разных клубов. Сезон закончился, и сейчас Данила ушёл в отпуск. Наша работа при этом продолжается, и мы совместно с Данилой будем принимать решение относительно его будущего. «Краснодар» — хороший клуб. Но больше пока сказать нечего», — сообщили в агентстве InFootball в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.