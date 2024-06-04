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«Бавария» пожертвовала € 1 млн пострадавшим от наводнения на юге Германии

«Бавария» пожертвовала € 1 млн пострадавшим от наводнения на юге Германии
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Футбольный клуб «Бавария» пожертвовал € 1 млн пострадавшим от наводнения на юге Германии, сообщает пресс-служба команды на официальном сайте. Сообщается, что клуб примет решение о том, как именно будут использованы эти средства, в ближайшее время.

«Наводнение нанесло огромный ущерб и причинило страшные страдания. Особенно в таких исключительных ситуациях необходим особый общественный дух, что сейчас демонстрируют многие люди на местах. ФК «Бавария» стремится проявить солидарность и поддержать пострадавших», — приводит слова президента клуба Герберта Хайнера пресс-служба мюнхенцев.

«Бавария» заняла третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Отметим, что мюнхенцы не выиграли ни одного трофея в нынешнем сезоне.

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