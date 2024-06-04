«Вильярреал» объявил об уходе Пепе Рейны

Пресс-служба «Вильярреала» в соцсети Х (ранее Twitter) объявила об уходе 41-летнего голкипера Пепе Рейны в связи с истечением срока контракта.

«Пепе Рейна и «Вильярреал» расстаются. Спасибо тебе за всё, Пепе. Твоя легенда будет вечной в Вильярреале», — говорится в заявлении клуба.

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Пепе Рейна — воспитанник академии «Барселоны». Профессиональную карьеру вратарь начал в 1999 году в составе сине-гранатовых. В 2002 году он перешёл в «Вильярреал», в составе которого дважды становился обладателем Кубка Интертото. В 2005 году испанца приобрёл «Ливерпуль», а в 2014-м он перешёл в «Баварию». В «Вильярреал» Рейна вернулся летом 2022 года. Также голкипер выступал за итальянские «Наполи», «Милан» и «Лацио», а также за английскую «Астон Виллу». Со сборной Испании Пепе Рейна дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз становился чемпионом мира.

В сезоне-2023/2024 голкипер отыграл 12 матчей за «жёлтую субмарину» во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и трижды отыграл «на ноль».