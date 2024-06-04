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«Ростех» продолжит финансировать «Балтику», несмотря на вылет клуба из РПЛ

«Ростех» продолжит финансировать «Балтику», несмотря на вылет клуба из РПЛ
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Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что корпорация «Ростех» продолжит финансово поддерживать футбольный клуб «Балтика», который вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу по итогам сезона-2023/2024.

«Ростех» продолжит поддерживать «Балтику». Договорились об этом вчера в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Сотрудничество между «Ростехом» и «Балтикой» могло завершиться на основании контракта после вылета команды из Премьер-Лиги. Этот пункт соглашения не вступит в силу. Напротив, поддержка госкорпорации станет фундаментом для возвращения балтийцев в РПЛ. Правительство региона также поддержит команду. Вперёд, балтийцы!» — написал Беспрозванных в своём телеграм-канале.

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