«Ростех» продолжит финансировать «Балтику», несмотря на вылет клуба из РПЛ

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал, что корпорация «Ростех» продолжит финансово поддерживать футбольный клуб «Балтика», который вылетел из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу по итогам сезона-2023/2024.

«Ростех» продолжит поддерживать «Балтику». Договорились об этом вчера в ходе рабочей встречи с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым.

Сотрудничество между «Ростехом» и «Балтикой» могло завершиться на основании контракта после вылета команды из Премьер-Лиги. Этот пункт соглашения не вступит в силу. Напротив, поддержка госкорпорации станет фундаментом для возвращения балтийцев в РПЛ. Правительство региона также поддержит команду. Вперёд, балтийцы!» — написал Беспрозванных в своём телеграм-канале.