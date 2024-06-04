Грузия — худшая сборная на Евро-2024 по прогнозам суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta считает национальную команду Грузии худшей сборной на чемпионате Европы — 2024.

Шансы Грузии на победу на чемпионате Европы — 2024 Opta оценивает в 0,1% — меньше нет ни у кого. Предпоследнее место в рейтинге всех участников Евро-2024 занимает сборная Албании (0,2%). Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F. Соперниками команды Вилли Саньоля станут национальные команды Турции, Португалии и Чехии.