Сергей Семак: требл «Зенита» даже не надо объяснять — это чудесно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трёх выигранных трофеях сине-бело-голубыми по итогам сезона-2023/2024.

— Наверное, самый тяжёлый сезон из шести чемпионских, но три трофея. Как это объяснить?

— Это чудесно! Это прекрасно! Не надо это даже объяснять. Мы всё прекрасно понимаем. Мы играем для наших болельщиков. В этом году всё прекрасно получилось, несмотря на все сложности, которые у нас были, — сказал Семак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по итогам завершившегося сезона. Для команды Сергея Семака этот титул стал шестым подряд. Кроме того, сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России и Суперкубок страны.