«Порту» объявил об уходе главного тренера команды Сержиу Консейсау

Футбольный клуб «Порту» объявил об уходе Сержиу Консейсау, который занимал должность главного тренера команды.

Напомним, ранее появилась информация, что к португальскому специалисту проявляет предметный интерес «Марсель». Консейсау тренировал «Порту» с 2017 года, привёл клуб к трём чемпионским титулам и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов — в 1/8 финала в сезоне-2023/2024 и в 1/4 финала в сезоне-2021/2022.

Ранее в своей профессиональной карьере Сержиу возглавлял такие команды, как «Нант», «Витория Гимарайнш», «Брага», «Академика» и «Ольяненсе». Во время карьеры игрока Консейсау выступал за «Интер», «Парму», «Лацио», «Порту» и ПАОК. В составе Лацио португалец становился чемпионом Италии и выигрывал Кубок обладателей кубков.