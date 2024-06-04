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ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера

ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера
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Московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Армейцы достигли договорённости с сербским специалистом, официальный контракт будет подписан в ближайшее время, отмечает пресс-служба клуба.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Николич согласовал с ЦСКА контракт сроком на два года.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

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