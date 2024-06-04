Наумов: Николич для ЦСКА — хороший вариант. Он зарекомендовал себя работой в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о Марко Николиче, назначенном на должность главного тренера ЦСКА.

«Я думаю, что для ЦСКА Николич — хороший вариант. Он зарекомендовал себя работой в «Локомотиве» с хорошей стороны. О нём всегда были неплохие отзывы. Сербы, которые знакомы с Николичем, говорили, что это неплохой тренер», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.