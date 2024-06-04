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Пепе Рейна трогательно попрощался с «Вильярреалом»

Пепе Рейна трогательно попрощался с «Вильярреалом»
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41-летний голкипер Пепе Рейна прокомментировал свой уход из «Вильярреала». Напомним, испанский клуб 4 июня объявил об уходе вратаря в связи с истечением контракта.

«Нелегко прощаться с тем, что было, есть и будет моим домом. Столько моментов и впечатлений… Слишком много воспоминаний, которые мне посчастливилось разделить в таком особенном клубе и с такими особенными людьми. Я уверен, что наши пути ещё пересекутся, потому что жизнь всегда возвращает вас в те места, где вы были счастливы.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Теперь мне нужно найти то место, которое поможет мне написать последнюю главу, я чувствую себя очень готовым и мотивированным сделать это. Спасибо всем без исключения за то, что сделали этот этап ещё одним незабываемым. До скорой встречи», — написал Рейна на своей странице в соцсетях.

В сезоне-2023/2024 голкипер отыграл 12 матчей за «жёлтую субмарину» во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов и трижды отыграл «на ноль».

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