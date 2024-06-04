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В «Крыльях Советов» заявили, что предложили новый контракт Евгению Фролову

В «Крыльях Советов» заявили, что предложили новый контракт Евгению Фролову
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что самарский клуб сделал предложение голкиперу Евгению Фролову о продлении контракта.

«Крылья Советов» предложили Евгению Фролову новый контракт. Мы бы хотели, чтобы он был с нами. Мы ждём ответа от Жени до начала сборов», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сезон-2023/2024 «Крылья Советов» завершили на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарский клуб набрал 41 очко. Евгений Фролов принял участие лишь в двух встречах Фонбет Кубка России, в которых пропустил четыре гола. Напомним, ранее самарцы объявили о переходе экс-голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.

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