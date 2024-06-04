Игрок «Монако» Головин рассказал, кого считает лучшим футболистом мира

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что считает нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, выступавшего в сезоне-2023/2024 за «ПСЖ», лучшим футболистом мира, а также сравнил его игру с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Мбаппе — машина? Не то слово! Сейчас это самый сильный игрок в мире! Холанд? Нет. Когда Холанд не забивает, сразу же его эффективность на поле падает. А Мбаппе и без голов проделывает очень большой объём работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создаёт себе моменты. Холанд в этом плане более зависимый футболист. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира», — приводит слова Головина «Спорт-экспресс».

Вчера, 3 июня, «Королевский клуб» официально объявил о переходе 25-летнего Мбаппе. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.