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Италия — Турция. Прямая трансляция
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Стали известны шансы сборной Италии защитить титул чемпиона Европы по версии Opta

Стали известны шансы сборной Италии защитить титул чемпиона Европы по версии Opta
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Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы сборной Италии защитить титул чемпиона Европы.

Шансы итальянцев на победу на Евро-2024 оцениваются в 5% — это седьмое место среди всех участников турнира. Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы B. Соперниками команды Лучано Спаллетти станут национальные команды Испании, Хорватии и Албании. Отметим, что Италия стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии.

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