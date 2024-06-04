Стали известны шансы сборной Италии защитить титул чемпиона Европы по версии Opta

Суперкомпьютер Opta подсчитал шансы сборной Италии защитить титул чемпиона Европы.

Шансы итальянцев на победу на Евро-2024 оцениваются в 5% — это седьмое место среди всех участников турнира. Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы B. Соперниками команды Лучано Спаллетти станут национальные команды Испании, Хорватии и Албании. Отметим, что Италия стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии.