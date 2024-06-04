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Чанов: за время работы в «Локомотиве» Николич оставил о себе хорошее впечатление

Чанов: за время работы в «Локомотиве» Николич оставил о себе хорошее впечатление
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Бывший тренер вратарей московского ПФК ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на назначение Марко Николича на пост главного тренера армейской команды.

«За время работы в «Локомотиве» Николич оставил о себе хорошее впечатление. Обычно ребята, которые не попадают в состав, обижаются, но даже они о Николиче отзывались хорошо.

У любого тренера есть два варианта — поставить свою систему, но для этого надо покупать игроков. Или же играть в такой системе, в которой есть игроки. Время в «Локомотиве» прошло, а спортивные люди на месте не сидят. Надо посмотреть», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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