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Юсупов: мне никто не звонил с предложением, возможно, что завершу карьеру

Юсупов: мне никто не звонил с предложением, возможно, что завершу карьеру
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Полузащитник Артур Юсупов, выступавший в сезоне-2023/2024 за «Сочи», высказался о своём будущем. Напомним, 34-летний футболист покинул сочинцев в связи с истечением контракта.

«Пока нет конкретики по моему будущему. Мне никто не звонил с предложением. У меня для этого есть агент, которому что-то, может, приходит, я не знаю. Если будут варианты для продолжения карьеры, то хорошо. Я сейчас готов играть, но, если ничего не будет, могу и не играть. Возможно, что завершу карьеру», — приводит слова Юсупова Metaratings.

34-летний футболист присоединился к «Сочи» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 800 тыс. Ранее Юсупов выступал за «Химки», московское «Динамо», «Ростов» и «Зенит».

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