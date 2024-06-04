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Булыкин: у Николича в ЦСКА не будет времени на раскачку — нужно сразу давать результат

Булыкин: у Николича в ЦСКА не будет времени на раскачку — нужно сразу давать результат
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о Марко Николиче, назначенном на должность главного тренера ЦСКА.

«Николич уже был в российском чемпионате, поэтому он знает, что и как здесь устроено. Много времени на адаптацию ему не нужно. Самое главное, чтобы руководство, тренер и команда всегда выступали в одном ключе. Если это будет, то команда покажет хороший результат.

ЦСКА всегда должен бороться за тройку и за трофеи. Для этого всё делается, так как руководство в лице Бабаева и Гинера грамотное и разбирается в футболе. Думаю, они взвесили все за и против. Посмотрим, как получится у Николича в ЦСКА. Но ему нужно будет сразу давать результат — никто не даст времени на раскачку», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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