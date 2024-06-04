Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Как вы относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?

Как вы относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?
Комментарии

Сегодня, 4 июня, московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Армейцы достигли договорённости с сербским специалистом, официальный контракт будет подписан в ближайшее время.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением, ответив на вопрос: как вы относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Николич согласовал с ЦСКА контракт сроком на два года.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.

Материалы по теме
ЦСКА объявил Николича новым главным тренером! Реакция на назначение серба. LIVE
Live
ЦСКА объявил Николича новым главным тренером! Реакция на назначение серба. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android