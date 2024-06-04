Как вы относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?

Сегодня, 4 июня, московский ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера. Армейцы достигли договорённости с сербским специалистом, официальный контракт будет подписан в ближайшее время.

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением, ответив на вопрос: как вы относитесь к назначению Марко Николича в ЦСКА?

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Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Николич согласовал с ЦСКА контракт сроком на два года.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.