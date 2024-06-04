Хомуха: не стоит строить сверхожиданий после прихода Николича в ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о назначении Марко Николича на должность главного тренера армейцев.

«Сверхожиданий после прихода Марко Николича в ЦСКА строить не стоит. Если летом не последует качественного усиления, вряд ли команда в следующем сезоне будет вести борьбу за чемпионство. Если же купят хороших новичков — всё возможно.

В «Локомотиве» серб делал ставку на оборонительный футбол. У него есть определённый стиль, и он никогда не славился игрой первым номером. Вряд ли за несколько лет что-то изменилось. Красно-синие под руководством Николича, скорее всего, будут делать ставку на быстрые атаки. Но под это тоже необходимы футболисты высокого уровня. Таких в составе москвичей сейчас немного», — приводит слова Хомухи RT.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.