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Радимов — об уходе Федотова из ЦСКА: без работы Владимир не останется

Радимов — об уходе Федотова из ЦСКА: без работы Владимир не останется
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался по поводу увольнения Владимира Федотова из ЦСКА.

«Период Федотова в ЦСКА очень хороший — это нужно признать. Другое дело, что руководство, наверное, хочет чего‑то нового, более интересного или необычного. В этом плане руководство понять можно. Я не сомневаюсь, что Федотов не останется без работы», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году.

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