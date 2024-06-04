Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: назначение Николича в ЦСКА показывает, что команда хочет бороться за золото

Сенников: назначение Николича в ЦСКА показывает, что команда хочет бороться за золото
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по поводу назначения Марко Николича на должность главного тренера ЦСКА.

«Николич был давно на примете у многих российских клубов, потому что хорошо себя зарекомендовал, работая в «Локомотиве». Поэтому наконец-то состоялся его второй приход в Россию. Трудно сказать, как сложится его работа в ЦСКА. Но я считаю, что Владимира Федотова не было смысла убирать. В прошлом сезоне ЦСКА взял серебро и Кубок России, а в этом году шестое место. Однако было много команд, которые играли в такой же футбол, но закончили чемпионат чуть-чуть выше армейцев: «Спартак» и «Локомотив».

Единственная причина смены тренера в ЦСКА — команда хочет реально бороться за золотые медали. Но армейцам тогда нужно очень серьёзно укрепляться, чтобы противостоять «Зениту», «Краснодару», «Спартаку» и «Локомотиву». Других причин по назначению Николича я не вижу. Не понимаю, почему кандидатура Федотова является плохой. Был неровный сезон для ЦСКА, где команда упустила много очков на последних минутах. Но всё равно у команды чередовались хорошие игры с плохими», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
ЦСКА объявил Николича новым главным тренером! Реакция на назначение серба. LIVE
Live
ЦСКА объявил Николича новым главным тренером! Реакция на назначение серба. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android