Сенников: назначение Николича в ЦСКА показывает, что команда хочет бороться за золото

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался по поводу назначения Марко Николича на должность главного тренера ЦСКА.

«Николич был давно на примете у многих российских клубов, потому что хорошо себя зарекомендовал, работая в «Локомотиве». Поэтому наконец-то состоялся его второй приход в Россию. Трудно сказать, как сложится его работа в ЦСКА. Но я считаю, что Владимира Федотова не было смысла убирать. В прошлом сезоне ЦСКА взял серебро и Кубок России, а в этом году шестое место. Однако было много команд, которые играли в такой же футбол, но закончили чемпионат чуть-чуть выше армейцев: «Спартак» и «Локомотив».

Единственная причина смены тренера в ЦСКА — команда хочет реально бороться за золотые медали. Но армейцам тогда нужно очень серьёзно укрепляться, чтобы противостоять «Зениту», «Краснодару», «Спартаку» и «Локомотиву». Других причин по назначению Николича я не вижу. Не понимаю, почему кандидатура Федотова является плохой. Был неровный сезон для ЦСКА, где команда упустила много очков на последних минутах. Но всё равно у команды чередовались хорошие игры с плохими», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.