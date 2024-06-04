Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ после обновления стоимостей

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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

По версии источника, самый дорогой игрок высшего российского дивизиона — голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Его стоимость оценивается в € 20 млн. На втором месте находится Вендел из «Зенита», чья стоимость также равна € 20 млн. Тройку самых дорогих футболистов РПЛ замыкает игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 20 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

1. Матвей Сафонов («Краснодар»), € 20 млн.

2. Вендел («Зенит»), € 20 млн.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 20 млн.

4. Клаудиньо («Зенит»), € 18 млн.

5. Константин Тюкавин («Динамо»), € 16 млн.

6. Вильмар Барриос («Зенит»), € 12 млн.

7. Бителло («Динамо»), € 12 млн.

8. Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн.

9. Дуглас Сантос («Зенит»), € 12 млн.

10. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 11 млн.