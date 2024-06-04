Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ после обновления стоимостей

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ после обновления стоимостей
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов, выступающих в Российской Премьер-Лиге.

По версии источника, самый дорогой игрок высшего российского дивизиона — голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Его стоимость оценивается в € 20 млн. На втором месте находится Вендел из «Зенита», чья стоимость также равна € 20 млн. Тройку самых дорогих футболистов РПЛ замыкает игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 20 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

1. Матвей Сафонов («Краснодар»), € 20 млн.
2. Вендел («Зенит»), € 20 млн.
3. Эдуард Сперцян («Краснодар»), € 20 млн.
4. Клаудиньо («Зенит»), € 18 млн.
5. Константин Тюкавин («Динамо»), € 16 млн.
6. Вильмар Барриос («Зенит»), € 12 млн.
7. Бителло («Динамо»), € 12 млн.
8. Джон Кордоба («Краснодар»), € 12 млн.
9. Дуглас Сантос («Зенит»), € 12 млн.
10. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 11 млн.

Материалы по теме
Игрок «Монако» Головин высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android