Ковачич: играть с опытными игроками за сборную Хорватии — большая честь

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что считает честью игру с опытными футболистами за национальную команду.

«Я многому научился у старших игроков сборной Хорватии. Я хотел бы поблагодарить их, играть с ними — большая честь», — приводит слова Ковачича пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, этим летом в Германии состоится чемпионат Европы по футбол 2024 года. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Испании, Италии и Албании.