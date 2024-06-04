Тюкавин и Глушенков — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.
Лидером рейтинга стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Российский форвард бело-голубых подорожал на € 4 млн. На втором месте находится игрок московского «Локомотива» Максим Глушенков, прибавивший в стоимости на € 11 млн.
Полностью топ-10 самых подорожавших футболистов РПЛ:
1. Константин Тюкавин («Динамо», € 16 (+4) млн).
2. Максим Глушенков («Локомотив», € 11 (+3,5) млн).
3. Эдуард Сперцян («Краснодар», € 20 (+2) млн).
4. Матвей Сафонов («Краснодар», € 20 (+2) млн).
5. Бителло («Динамо», € 12 (+2) млн).
6. Матео Кассьерра («Зенит», € 11 (+2) млн).
7. Роналдо («Ростов»), € 3,5 (+1,7) млн).
8. Мирлинд Даку («Рубин»), € 3 (+1,5) млн).
9. Данила Козлов («Балтика»), € 1,8 (+1,5) млн).
10. Матиас Перес («Оренбург»), € 3 (+1,2) млн).