Дюков — об отстранении России: надеюсь, осенью мы увидим движения в сторону изменений

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективе возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Функционер отметил, что РФС понимает позицию ФИФА и УЕФА, но не исключает изменений в ближайшем будущем.

«Возможно ли, что будет поставлен вопрос об отмене отстранения российских клубов и сборных? В настоящий момент есть некая пауза в переговорах. Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА. Но при этом вполне можно ожидать определённые изменения — надеюсь, осенью мы увидим движение.

С чем связан мой оптимизм? Это интуиция», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.