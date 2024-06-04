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Дюков — об отстранении России: надеюсь, осенью мы увидим движения в сторону изменений

Дюков — об отстранении России: надеюсь, осенью мы увидим движения в сторону изменений
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о перспективе возвращения российских клубов и сборных на международную арену. Функционер отметил, что РФС понимает позицию ФИФА и УЕФА, но не исключает изменений в ближайшем будущем.

«Возможно ли, что будет поставлен вопрос об отмене отстранения российских клубов и сборных? В настоящий момент есть некая пауза в переговорах. Свою позицию мы озвучили, понимаем позицию ФИФА и УЕФА. Но при этом вполне можно ожидать определённые изменения — надеюсь, осенью мы увидим движение.

С чем связан мой оптимизм? Это интуиция», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

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