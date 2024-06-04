Тошич: поддерживаю назначение Николича в ЦСКА — он знает чемпионат и понимает русский

Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на новость о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера армейцев.

«Я рад, что такой специалист, как Николич, возглавил ЦСКА. Он выигрывал трофеи практически везде, где работал. Это говорит о том, что у него есть определённые качества. Он выигрывал чемпионат Сербии, Венгрии и брал Кубки в странах, где работал. В России с «Локомотивом» выиграл Кубок.

Николич знает менталитет, чемпионат и очень хорошо понимает язык. Есть все условия, чтобы всё было успешно. Я как болельщик поддерживаю назначение Николича в ЦСКА и очень рад. Надеюсь, что всё получится», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.