Сёмин назвал странным назначение Николича в ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Странное назначение. Русского тренера Федотова, который хорошо работал, убрали. При нём раскрывались молодые игроки. Какие основания были для назначения Николича? Не понимаю. Странное назначение», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.