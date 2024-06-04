ЦСКА объявил о переходе защитника Кругового

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе воспитанника «Зенита» защитника Данила Кругового.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2», где успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

Ранее ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на должность главного тренера первой команды. Сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова.