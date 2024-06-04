Карсаков: ЦСКА просто так никого не приглашает, Николич — сильный специалист

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался по поводу назначения Марко Николича на должность главного тренера армейцев.

«Я очень хорошо отношусь к Федотову, жалко, что так получилось. Но и с Николичем я был знаком. Он хороший человек, говорит по-русски. С ним мы пересекались в «Локомотиве», когда я там работал. ЦСКА просто так никого не приглашает. Но я расстроен за Федотова, но ничего не поделаешь, это жизнь. Не знаю, как получится, но Николич — сильный специалист. Я люблю атакующий футбол, будет хорошо, если так получится», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне, 3 июня, московский клуб объявил об увольнении Владимира Федотова с должности главного тренера команды. Российский специалист возглавил ЦСКА летом 2022 года. Под руководством Федотова армейцы стали победителями Кубка России по футболу в 2023 году. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.