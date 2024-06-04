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Тошич предположил, почему сербских тренеров приглашают работать в РПЛ

Тошич предположил, почему сербских тренеров приглашают работать в РПЛ
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич высказался о тенденции приглашения сербских тренеров в чемпионат России. Накануне армейский клуб объявил о назначении Марко Николича.

«Станкович, Илич и Николич — каждый из них находится заслуженно на том месте, где они есть сейчас. Станкович выигрывал чемпионат с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», работал в Италии. У него очень хорошая карьера и характер. Саша Илич в прошлом году в последнем туре остался без чемпионства в Болгарии, после спас «Атромитос», сейчас спас «Пари НН».

Это люди, которые работают хорошо, поэтому и работают в России. Надеюсь, что всё у них получится и всё будет хорошо», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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