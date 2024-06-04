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Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

В список попало пять футболистов «Зенита», четыре игрока московского ЦСКА и один человек из «Спартака».

Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ:

1. Дуглас Сантос («Зенит»), € 12 (-3) млн.
2. Вендел («Зенит»), € 20 (-2) млн.
3. Вильмар Барриос («Зенит»), € 12 (-2) млн.
4. Родригао («Зенит»), € 5 (-2) млн.
5. Георгий Джикия («Спартак»), € 3,5 (-1,5) млн.
6. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 11 (-1) млн.
7. Артур Гимарайнс («Зенит»), € 12 (-3) млн.
8. Иван Обляков (ЦСКА), € 9 (-1) млн.
9. Виллиан Роша (ЦСКА), € 6 (-1) млн.
10. Игорь Дивеев (ЦСКА), € 6 (-1) млн.

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