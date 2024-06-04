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Пять игроков «Зенита» вошли в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов Российской Премьер-Лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

В список попало пять футболистов «Зенита», четыре игрока московского ЦСКА и один человек из «Спартака».

Топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ:

1. Дуглас Сантос («Зенит»), € 12 (-3) млн.

2. Вендел («Зенит»), € 20 (-2) млн.

3. Вильмар Барриос («Зенит»), € 12 (-2) млн.

4. Родригао («Зенит»), € 5 (-2) млн.

5. Георгий Джикия («Спартак»), € 3,5 (-1,5) млн.

6. Фёдор Чалов (ЦСКА), € 11 (-1) млн.

7. Артур Гимарайнс («Зенит»), € 12 (-3) млн.

8. Иван Обляков (ЦСКА), € 9 (-1) млн.

9. Виллиан Роша (ЦСКА), € 6 (-1) млн.

10. Игорь Дивеев (ЦСКА), € 6 (-1) млн.