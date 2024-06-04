Тренер «Зенита» Оливейра: ждали сложной игры с «Балтикой»

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра оценил игру «Балтики» (2:1) в прошедшем Суперфинале Фонбет Кубка России.

«Когда мы готовились, знали, что «Балтика», несмотря на вылет, переиграла соперников во многих матчах, но не смогла выиграть, поэтому мы были готовы встретиться со сложным соперником с качественными футболистами. Мы ждали очень сложную игру, и у «Балтики» было много моментов, но команда исправилась после пропущенного гола», — приводит слова Оливейры Metaratings.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Балтикой» состоялся в воскресенье, 2 июня. Игра проводилась на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздался в 18:00 по московскому времени. На 40-й минуте Алекс Фернандес вывел калининградскую команду вперёд. На 81-й минуте защитник петербургского клуба Нино сравнял счёт, а Нуралы Алип в компенсированное время забил победный гол сине-бело-голубых.