Де Брёйне — о Саудовской Аравии: если я поиграю там два года, то заработаю кучу денег

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне не исключил, что однажды окажется в клубе из Саудовской Аравии.

«У меня остался год по контракту с «Ман Сити». Поэтому мне нужно думать о том, что будет дальше. В моём возрасте нужно быть открытым для всего. Здесь идёт речь о невероятных суммах, о том, что может стать концом моей карьеры. Иногда приходится задумываться и об этом. Если я поиграю в Саудовской Аравии два года, то заработаю кучу денег. Я играю в футбол уже больше 15 лет, и, возможно, до сих пор не получил столько, сколько могу заработать там. Иногда приходится принимать решение о своём будущем, но в данный момент я этого ещё не делал», — приводит слова Де Брёйне HLN.

Напомним, бельгийский полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В конце июня Де Брёйне исполнится 33 года.