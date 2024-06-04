Пименов объяснил, почему ЦСКА назначил Николича главным тренером

Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера ПФК ЦСКА.

«Поздравляю Марко Николича с назначением в такой серьёзный клуб! В таком назначении есть плюсы: он здорово раскрывает молодёжь и достигает результата. Поэтому это хороший союз между клубом и тренером. Думаю, что он хотел вернуться в Россию», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Николич согласовал с ЦСКА контракт сроком на два года.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В России Марко Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.