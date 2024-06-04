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Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить € 5 млн в год, и я гарантирую — мы туда не поедем

Агент Тюкавина: «Зенит» может предложить € 5 млн в год, и я гарантирую — мы туда не поедем
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что следующий клуб нападающего будет из Европы.

«Есть предложения от 15-16 клубов, раскрывать не буду. «Зенит»? Давайте скажу так, и тема закроется: в России мы ни в один клуб не перейдём. «Зенит» может нам предложить зарплату € 5 млн в год, и я тебе гарантирую: мы туда не поедем. В России только «Динамо», либо нигде. Следующий клуб станет только европейским», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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