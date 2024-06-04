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Виллиам де Оливейра высказался о требле «Зенита» в сезоне-2023/2024

Виллиам де Оливейра высказался о требле «Зенита» в сезоне-2023/2024
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Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра подвёл итоги сезона-2023/2024 в исполнении сине-бело-голубых. Бразильский специалист поделился эмоциями от завоевания трёх трофеев — команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Оливейра отметил, что оформить требл в завершившемся сезоне было непросто.

«От трёх трофеев за сезон потрясающие эмоции, потому что это было непросто. Тем не менее в концовке ребята были красавцами. Выиграли три трофея, поэтому сезон, хотя он и был сложным, можно назвать удачным.

Верили ли в требл? Конечно, хотя был и сложный сезон. После пары хороших игр, в которых не добились побед, я сказал, что мы вернёмся, и поэтому «Зенит» во всех турнирах на первом месте», – приводит слова Оливейры Metaratings.

Напомним, «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу в шестой раз подряд. В сезоне-2023/2024 борьба за чемпионский титул шла до последнего тура. А в Суперфинале Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).

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