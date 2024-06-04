Хавбек «Манчестер Сити» Ковачич: всегда мечтал играть за сборную Хорватии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что всегда мечтал представлять свою страну на международной арене.

«Я всегда мечтал играть на этом уровне в сборной. Я горд и благодарен, надеюсь, впереди меня ждёт ещё много матчей за Хорватию», — приводит слова Ковачича пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, этим летом в Германии состоится чемпионат Европы по футболу 2024 года. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Хорватии начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Испании, Италии и Албании.