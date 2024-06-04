Радослав Батак объяснил возросшую популярность сербских тренеров в РПЛ

Бывший игрок московского «Динамо» и экс-тренер сербской «Войводины» Радослав Батак высказался о тенденции назначения сербских специалистов в российские клубы. Накануне московский ПФК ЦСКА объявил о назначении Марко Николича на пост главного тренера.

«Что касается большого количества сербских тренеров в РПЛ, то это связано с большим опытом у сербов и их результатами. Русские и сербы — братья навек. Всегда, когда было тяжело, мы становились друг за друга, страна за страну. У нас есть традиции и тренерский талант», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее Николич работал в московском «Локомотиве» (с 2020 по 2021 год), после чего отправился в ОАЭ.