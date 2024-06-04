«Интер» объявил о назначении Джузеппе Маротты на пост президента клуба

Пресс-служба миланского «Интера» на своём официальном сайте объявила о назначении Джузеппе Маротты на должность президента клуба. Ранее специалист занимал пост генерального директора «нерадзурри».

«Я хотел бы поблагодарить Oaktree за доверие, которое они оказали мне, предоставив возможность работать вместе с ними и советом директоров. Это назначение — признание фантастической работы многих людей, которые руководили клубом в течение последних трёх лет. Я горжусь тем, что являюсь частью «Интера», и по-прежнему предан клубу», — сказал Маротта после назначения.

Миланский клуб в сезоне-2023/2024 выиграл Серию А досрочно — за пять туров до его окончания. Подопечные Симоне Индзаги в общей сложности записали на свой счёт 94 очка. Отметим, что «Интер» в 20-й раз стал чемпионом Италии и опередил по количеству титулов «Милан» (19 побед). Рекордсменом является «Ювентус», становившийся чемпионом 36 раз.